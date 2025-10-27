Путін офіційно розірвав угоду зі США про утилізацію збройового плутонію

Президент Росії Володимир Путін офіційно денонсував угоду зі Сполученими Штатами, яка передбачала утилізацію плутонію, що більше не використовується в оборонних цілях.

Як повідомляє «Медуза», договір між Росією та США було підписано у 2000 році та ратифіковано у 2011-му. Документ зобов’язував обидві сторони утилізувати по 34 тонни збройового плутонію. Почати цей процес планували у 2018 році.

Втім, у жовтні 2016 року Путін своїм указом призупинив дію угоди, пояснивши це «загрозою стратегічній стабільності через недружні дії США» та «невиконанням американською стороною зобов’язань».

Спершу передбачалося, що плутоній використовуватимуть як паливо для атомних електростанцій, але Вашингтон визнав цей метод економічно недоцільним і вирішив захоронювати матеріал. Москва назвала це порушенням домовленостей.

Для відновлення дії угоди Росія у 2016 році висунула низку вимог — серед них зняття санкцій, компенсація збитків, а також скорочення військової присутності США в країнах НАТО, які вступили до Альянсу після 2000 року.

Вашингтон відмовився виконувати ці умови.