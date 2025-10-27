У Південнокитайському морі з інтервалом у пів години впали американські винищувач і гелікоптер

Про це пише Politico.

За інформацією відомства, спочатку аварії зазнав винищувач F/A-18F Super Hornet, а невдовзі після цього — вертоліт MH-60R Sea Hawk. Обидва повітряні судна базувалися на авіаносці USS Nimitz.

Двоє пілотів винищувача встигли катапультуватися, ще троє членів екіпажу гелікоптера були врятовані. Всі п’ятеро, згідно з заявою флоту, «перебувають в безпеці і в стабільному стані».

Причини падіння літаків поки не з’ясовані — ВМС США проводять розслідування.

У виданні додали, що USS Nimitz наразі повертається до свого порту приписки на військово-морській базі Кітсап у штаті Вашингтон після того, як більшу частину літа перебував у Близькому Сході в рамках відповіді США на атаки єменських повстанців-хуситів на комерційні судна. Цей авіаносець перебуває на останньому розгортанні перед виведенням з експлуатації.