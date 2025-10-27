В Україні почалися екстрені відключення світла

Вранці 27 жовтня у низці регіонів України, зокрема в Києві, Київській, Сумській, Дніпропетровській та інших областях, розпочалися екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили пресслужби обленерго та компанії ДТЕК.

«За командою ‘Укренерго’ у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення електропостачання», – йдеться у повідомленні енергетиків.

Подібні відключення також зафіксовані в Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській та Харківській областях. Енергокомпанії пообіцяли інформувати споживачів у разі змін у графіках.

Оновлено о 11:10:

Як повідомили в «Укренерго», у кількох регіонах країни запроваджено погодинні графіки відключень потужністю від 1 до 2,5 черги. Обмеження діятимуть до стабілізації енергосистеми.

Крім того, подовжено час дії графіків обмеження електроспоживання для промислових підприємств — у деяких регіонах вони триватимуть із 07:00 до 19:00.