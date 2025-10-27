Зеленський обіцяє план закінчення війни через 10 днів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із лідерами європейських країн працюватиме над мирною ініціативою, спрямованою на завершення війни. Про це він розповів у інтерв’ю виданню Axios.
Після переговорів між Дональдом Трампом і Зеленським прем’єр Великої Британії Кір Стармер запропонував підготувати план миру, який за структурою нагадував би пропозиції Трампа щодо врегулювання ситуації в Газі. На це знадобиться не більше 10 днів, про це він сказав в інтервʼю Axios.
Минулого тижня Зеленський вже обговорював цю ідею зі Стармером та іншими європейськими партнерами. Він підкреслив, що конфлікт в Україні суттєво відрізняється від ситуації в Газі, проте він відкритий до роботи над відповідним документом.
За словами президента, першочерговими пунктами плану може стати припинення вогню. «Ми домовилися опрацювати це протягом найближчого тижня або десяти днів», — зазначив Зеленський.
При цьому він висловив сумнів, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на будь-який варіант мирної угоди.
