Ціни на пальне в Україні: скільки коштують бензин, дизель і газ станом на 28 жовтня

Станом на 28 жовтня середня вартість бензину А-95 в Україні становить 58,68 грн за літр. Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на дані фінансового порталу «Мінфін».

Середні ціни на пальне виглядають так:

А-95 преміум – 63,42 грн/л

А-95 – 58,68 грн/л

А-92 – 57,25 грн/л

Дизельне пальне – 55,89 грн/л

Автогаз – 34,46 грн/л



Де найдешевше і найдорожче пальне

За даними «Мінфіну», бензин А-95 преміум доступний на більшості заправок у підконтрольних регіонах України.

Найнижча ціна — у мережі ZOG (Запорізька область) — 55,00 грн/л .

Найвища — у мережі «Автотранс» (Полтавщина) — 65,98 грн/л.

На Луганщині цей вид пального відсутній.

Звичайний А-95 можна придбати у всіх областях, крім Луганської.

Найдешевше — 50,00 грн/л (мережа ZOG ).

Найдорожче — 61,99 грн/л (мережі OKKO та WOG).

А-92 також відсутній на Луганщині.

Мінімальна ціна — 49,00 грн/л (ZOG).

Максимальна — 58,99 грн/л (BVS, мережа у Київській, Полтавській і Сумській областях).

Дизельне пальне доступне на більшості заправок країни, окрім Луганської області.