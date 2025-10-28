 
Ціни на пальне в Україні: скільки коштують бензин, дизель і газ станом на 28 жовтня

Станом на 28 жовтня середня вартість бензину А-95 в Україні становить 58,68 грн за літр. Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на дані фінансового порталу «Мінфін».

Середні ціни на пальне виглядають так:

  • А-95 преміум – 63,42 грн/л

  • А-95 – 58,68 грн/л

  • А-92 – 57,25 грн/л

  • Дизельне пальне – 55,89 грн/л

  • Автогаз – 34,46 грн/л

Де найдешевше і найдорожче пальне
За даними «Мінфіну», бензин А-95 преміум доступний на більшості заправок у підконтрольних регіонах України.

  • Найнижча ціна — у мережі ZOG (Запорізька область) — 55,00 грн/л.

  • Найвища — у мережі «Автотранс» (Полтавщина) — 65,98 грн/л.
    На Луганщині цей вид пального відсутній.

Звичайний А-95 можна придбати у всіх областях, крім Луганської.

  • Найдешевше — 50,00 грн/л (мережа ZOG).

  • Найдорожче — 61,99 грн/л (мережі OKKO та WOG).

А-92 також відсутній на Луганщині.

  • Мінімальна ціна — 49,00 грн/л (ZOG).

  • Максимальна — 58,99 грн/л (BVS, мережа у Київській, Полтавській і Сумській областях).

Дизельне пальне доступне на більшості заправок країни, окрім Луганської області.

  • Найдешевше — 50,00 грн/л (мережа «Фактор», Житомирщина).

  • Найдорожче — 58,99 грн/л (мережі OKKO та WOG).

