Обучение в Словакии — твой путь к образованию и жизни в Европе

Сегодня Словакия становится одной из самых популярных стран для получения высшего образования среди студентов из Украины, Казахстана и других стран Восточной Европы. Здесь можно учиться бесплатно на словацком языке, жить в безопасной европейской стране и получить диплом, признанный во всех странах Европейского Союза.

Но главное — это не просто учёба, а реальный старт новой жизни: с возможностью остаться, построить карьеру и развиваться в международной среде.

Почему студенты выбирают Словакию

Главная причина популярности страны — бесплатное обучение в государственных университетах . Достаточно владеть словацким языком на уровне B1, чтобы поступить без вступительных экзаменов и платить только символические сборы (около 30 евро в год).

Образование в Словакии полностью соответствует европейским стандартам. Программы аккредитованы ЕС, а диплом автоматически признаётся во всех странах Евросоюза. Это означает, что выпускник может работать в Германии, Австрии, Чехии, Нидерландах или любой другой стране без дополнительной нострификации.

Кроме того, Словакия — это страна без стресса: здесь спокойно, безопасно и дружелюбно. Люди открытые, преподаватели внимательные, а студенты из разных стран быстро находят общий язык.

Сколько стоит жить студенту

Одно из ключевых преимуществ — низкая стоимость жизни. Средний месячный бюджет студента составляет около 400–500 евро, включая жильё, питание и транспорт. Это в два раза дешевле, чем в Австрии или Германии.

Общежития при университетах стоят всего 70–120 евро в месяц, а питание в студенческих столовых — 3–4 евро за обед.

Кроме того, студенты имеют право официально подрабатывать — по договору Dohoda o brigádnickej práci študentov. В среднем можно зарабатывать 100–150 евро в неделю, что помогает покрывать часть расходов и получить первый опыт работы в Европе.

Как поступить без экзаменов

Большинство вузов Словакии принимают студентов без вступительных экзаменов. Для поступления достаточно:

нострифицировать аттестат или диплом,

пройти курсы словацкого языка ,

, подготовить мотивационное письмо

подать документы до конца марта или апреля.

Для тех, кто не знает языка, есть годовые подготовительные курсы, после которых можно без проблем поступить на любую специальность — от IT и инженерии до биотехнологий, экономики или педагогики.

Где учиться и какие направления выбрать

В Словакии работают сильные университеты с многолетней традицией:

Словацкий технический университет (STU) — инженерия, IT, строительство, электроэнергетика;

— инженерия, IT, строительство, электроэнергетика; Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF) — гуманитарные, педагогические и социальные науки;

— гуманитарные, педагогические и социальные науки; Экономический университет в Братиславе (EUBA) — финансы, бизнес, маркетинг;

— финансы, бизнес, маркетинг; Технический университет в Кошице (TUKE) — машиностроение, автоматика, робототехника, информатика.

Все программы ориентированы на практику. Студенты проходят стажировки, участвуют в международных проектах и часто получают первые предложения о работе ещё до окончания учёбы.

Что ждёт после университета

После окончания учёбы выпускники могут остаться в Словакии до 9 месяцев, чтобы найти работу или открыть бизнес. В это время студент продлевает свой ВНЖ и легально ищет работодателя.

Наши партнёры из Postupai подробно разобрали, как выпускники находят работу после университета, оформляют трудовой договор или регистрируют собственное s.r.o.

Кроме того, многие продолжают обучение в докторантуре (PhD), совмещая исследования с оплачиваемой преподавательской деятельностью.

Postupai — твой помощник в поступлении и адаптации

Postupai — это не просто агентство, которое оформляет документы. Это команда, которая сопровождает студентов на каждом этапе:

помогает выбрать университет и программу,

оформляет нострификацию,

подаёт документы в вузы,

помогает с заселением в общежитие,

оформляет страховку и студенческий ВНЖ.

Postupai делает процесс поступления простым и прозрачным, а адаптацию — комфортной. С нами учёба в Словакии превращается в уверенный старт новой жизни.

Сделай шаг к своей мечте уже сегодня

Словакия — это не просто место для получения диплома. Это страна, где можно начать с нуля, реализовать свои способности и построить жизнь в Европе.

Начни свой путь вместе с Postupai — оставь заявку на поступление, и мы поможем тебе выбрать университет, оформить документы и сделать первый шаг к будущему, о котором ты мечтаешь.

Обучение в Словакии начинается с Postupai — просто, надёжно и по-настоящему европейски.