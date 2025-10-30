Ціни на пальне в Україні 30 жовтня: скільки коштують бензин, газ і дизель

Станом на 30 жовтня середня ціна бензину А-95 в Україні становить 58,70 грн/л.

Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на фінансовий портал «Мінфін».

У середньому пальне в Україні 30 жовтня продають за такими цінами:

бензин А-95 преміум – 62,62 грн/л

бензин А-95 – 58,70 грн/л

бензин А-92 – 56,90 грн/л

дизельне пальне – 56,47 грн/л

автогаз – 34,47 грн/л

Де найдешевше та найдорожче пальне

За даними “Мінфіну”, А-95 преміум є на більшості заправок у всіх областях, крім Луганської. Найдешевше — на АЗС ZOG у Запорізькій області (по 55,00 грн/л), найдорожче — на «Автотранс» (Полтавщина) по 65,98 грн/л.

А-95 продають у більшості областей, крім Луганської. Найдешевше — у ZOG по 50,00 грн/л, найдорожче — на OKKO та WOG по 61,99 грн/л.

А-92 також відсутній лише на Луганщині. Найдешевше — у ZOG по 49,00 грн/л, найдорожче — у BVS (Київська, Полтавська, Сумська області) по 58,99 грн/л.

Дизельне пальне доступне майже всюди, крім Луганщини. Найдешевше — по 50,00 грн/л у мережі «Фактор» (Житомирщина), найдорожче — по 59,99 грн/л на OKKO та WOG.

Прогнози

Експерти очікують, що у 2025 році ціни на пальне в Україні можуть зростати через:

підвищення світових цін на нафту ;

законодавчі зміни, зокрема поступове підвищення акцизів до 2028 року.

З початку 2025 року акцизи становлять: