Ціни на пальне в Україні 30 жовтня: скільки коштують бензин, газ і дизель

Станом на 30 жовтня середня ціна бензину А-95 в Україні становить 58,70 грн/л.
Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на фінансовий портал «Мінфін».
У середньому пальне в Україні 30 жовтня продають за такими цінами:
бензин А-95 преміум – 62,62 грн/л
бензин А-95 – 58,70 грн/л
бензин А-92 – 56,90 грн/л
дизельне пальне – 56,47 грн/л
автогаз – 34,47 грн/л
Де найдешевше та найдорожче пальне
За даними “Мінфіну”, А-95 преміум є на більшості заправок у всіх областях, крім Луганської. Найдешевше — на АЗС ZOG у Запорізькій області (по 55,00 грн/л), найдорожче — на «Автотранс» (Полтавщина) по 65,98 грн/л.
А-95 продають у більшості областей, крім Луганської. Найдешевше — у ZOG по 50,00 грн/л, найдорожче — на OKKO та WOG по 61,99 грн/л.
А-92 також відсутній лише на Луганщині. Найдешевше — у ZOG по 49,00 грн/л, найдорожче — у BVS (Київська, Полтавська, Сумська області) по 58,99 грн/л.
Дизельне пальне доступне майже всюди, крім Луганщини. Найдешевше — по 50,00 грн/л у мережі «Фактор» (Житомирщина), найдорожче — по 59,99 грн/л на OKKO та WOG.
Прогнози
Експерти очікують, що у 2025 році ціни на пальне в Україні можуть зростати через:
підвищення світових цін на нафту;
законодавчі зміни, зокрема поступове підвищення акцизів до 2028 року.
З початку 2025 року акцизи становлять:
бензин — 271,7 євро/т (було 242,6);
дизель — 215,7 євро/т (було 177,6);
автогаз — 193 євро/т (було 165).
