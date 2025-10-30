 
  »

Інститут нацпам’яті закликав перейменувати філії Укрзалізниці через «пропаганду імперської політики»

Український інститут національної пам’яті оприлюднив експертний висновок, у якому заявив, що назви регіональних філій «Укрзалізниці» — «Південно-Західна залізниця» та «Південна залізниця» — мають російське імперське походження та не відповідають вимогам закону про заборону пропаганди імперської політики.

Історики пояснюють, що назва «Південно-Західна залізниця» походить від імперської «Юго-Западной железной дороги» XIX століття, яка відсилала до «Південно-Західного краю Росії». Вона охоплює Київську, Вінницьку, Житомирську, Чернігівську, Сумську, Хмельницьку області та частини кількох сусідніх регіонів.

УІНП наголошує, що ця назва є історико-географічним атавізмом і не відповідає сучасному адміністративному поділу України.

Аналогічно, «Південна залізниця» — спадок радянської епохи, що використовувався з огляду на розташування щодо Москви. Вона обслуговує Харківську, Полтавську та Сумську області.

Інститут вважає, що обидві назви продовжують відображати імперське бачення територій України та є проявом «пропаганди російської імперської політики», тому їх слід перейменувати.

Октябрь 30th, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Общество, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  