Інститут нацпам’яті закликав перейменувати філії Укрзалізниці через «пропаганду імперської політики»

Український інститут національної пам’яті оприлюднив експертний висновок, у якому заявив, що назви регіональних філій «Укрзалізниці» — «Південно-Західна залізниця» та «Південна залізниця» — мають російське імперське походження та не відповідають вимогам закону про заборону пропаганди імперської політики.

Історики пояснюють, що назва «Південно-Західна залізниця» походить від імперської «Юго-Западной железной дороги» XIX століття, яка відсилала до «Південно-Західного краю Росії». Вона охоплює Київську, Вінницьку, Житомирську, Чернігівську, Сумську, Хмельницьку області та частини кількох сусідніх регіонів.

УІНП наголошує, що ця назва є історико-географічним атавізмом і не відповідає сучасному адміністративному поділу України.

Аналогічно, «Південна залізниця» — спадок радянської епохи, що використовувався з огляду на розташування щодо Москви. Вона обслуговує Харківську, Полтавську та Сумську області.

Інститут вважає, що обидві назви продовжують відображати імперське бачення територій України та є проявом «пропаганди російської імперської політики», тому їх слід перейменувати.