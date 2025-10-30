Китай і США домовилися щодо угоди про TikTok

Сполучені Штати та Китай досягли згоди стосовно майбутнього популярного застосунку TikTok. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, зазначивши, що угоду вже узгоджено і її реалізація очікується найближчим часом.

За словами Бессента, Китай схвалив передачу права власності на американські активи TikTok новій компанії, яка переважно належатиме американським інвесторам. Частку материнської компанії ByteDance буде зменшено до менш ніж 20%, відповідно до вимог закону про національну безпеку США.

«У Куала-Лумпурі ми остаточно узгодили угоду щодо TikTok із китайською стороною. Очікую, що її буде реалізовано протягом найближчих тижнів або місяців — і ми нарешті побачимо вирішення цього питання», — заявив Бессент після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У Міністерстві торгівлі Китаю підтвердили готовність «належним чином вирішити питання, пов’язані з TikTok» спільно зі США.

Нагадаємо, дедлайн для продажу американських активів TikTok компанією ByteDance був встановлений на 19 січня, однак після вступу на посаду президент Трамп продовжив термін ще на 75 днів. Згодом цей строк неодноразово подовжувався через торгові суперечки між Вашингтоном і Пекіном.

Раніше сенатор-демократ Марк Ворнер, член комітету з розвідки, попереджав, що поточна угода щодо TikTok може порушувати американське законодавство.