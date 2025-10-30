Офіс генпрокурора вимагає цілодобовий домашній арешт для Труханова

Офіс генерального прокурора подав клопотання про обрання запобіжного заходу для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова — цілодобовий домашній арешт із електронним браслетом. Ексочільника міста підозрюють у службовій недбалості.

Справу розглядає Печерський районний суд Києва, який має визначити запобіжний захід 31 жовтня.

Раніше стало відомо, що Труханову оголосили підозру у зв’язку з трагедією, яка сталася 30 вересня під час негоди в Одесі, коли через повінь загинули дев’ятеро людей.

Окрім Труханова, підозри отримали двоє його заступників і ще шестеро посадовців міськради та комунальних підприємств. Сам ексмер заявив, що підозра стала для нього «несподіванкою».