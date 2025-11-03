Ставки на Кентукки Дерби 2025 и прогноз на них: Победит ли Журналистика?



Ставки на Дерби Кентукки 2025 года на 151-й забег «Забег роз» уже доступны, и они ясно показывают, что в этом году нет явного фаворита! Это открывает двери для интересных возможностей для ставок, и я здесь, чтобы помочь своими прогнозами для «Лучших двух минут в спорте». В Украине существуют казино без верификации, которые предлагают развлечения игрокам без лишней бюрократии.

Ниже вы можете ознакомиться с последними фьючерсными ставками, главными фаворитами, фаворитами-лонгшотами и моим прогнозом на Кентукки Дерби 2025 года!

Формат и ключевая информация о Кентукки Дерби 2025

151-е Кентуккийское Дерби состоится в субботу, 3 мая 2025 года, на ипподроме Черчилль Даунс в Луисвилле, штат Кентукки. Пост-тайм первого этапа Тройной короны установлен на 18:57 по восточному времени.

Дерби Кентукки проходит по грунту протяженностью 1 ¼ мили и длится примерно две минуты. Если не будет никакой «царапины» (снятия), на поле Кентукки Дерби выходят 20 лошадей. В скачках участвуют трехлетние жеребцы, мерины и кобылы, а призовой фонд составляет 5 миллионов долларов.

Дерби Кентукки, также известное как «Забег за розами», является первой из трех скачек, известных под названием «Тройная корона». Скачки Preakness Stakes (17 мая) и Belmont Stakes (7 июня) завершают расписание Тройной короны.

Фавориты 151-го Кентукки Дерби

Коэффициенты на Кентукки Дерби 2025 года указывают на то, что нас ждет очень интересная гонка на ипподроме Черчилль Даунс! Давайте рассмотрим главных фаворитов и проанализируем шансы каждого из них 3 мая:

Журналистика (+350)

Согласно последним данным фьючерсных рынков на сайтах ставок на Кентукки Дерби, лидирует Журналистика. Трехлетний жеребец под управлением Умберто Рисполи имеет самый низкий коэффициент после того, как 5 апреля выиграл Дерби Сан-Анита (Гр. 1), прибежав к финишу.

Журналистика имеет серию из четырех побед в скачках и, похоже, в лучшей форме подходит к первой субботе мая. Молодой жеребец опередил Баезу на ¾ длины на финишной прямой и одержал победу в забеге с призовым фондом в $20000 000. Единственное, что меня беспокоит в этой победе, это то, что Журналистика победил на довольно посредственном поле.

Он был главным фаворитом скачек, другими фаворитами были Гражданин Булл и Барнс. Гражданин Бык – прекрасный бегун, но Журналистике может понадобиться больше, чтобы выиграть Дерби Кентукки. Баеза, который имеет +2000 на победу в Дерби, оказался его единственной угрозой на финишной прямой.

В любом случае, Журналистика выиграл три классифицированных забега и четыре из пяти общих, включая победы в Los Alamitos Futurity (Gr. 2) и San Felipe Stakes (Gr. 2). Кроме того, жеребец МакКарти зарегистрировал показатель скорости 105 или выше в четырех стартах подряд! Его скорость в забеге Santa Anita Stakes составляла 105 км/ч, чего было бы достаточно для участия в Черчилль-Даунс.

Тем не менее, в ваших ставках на Кентукки Дерби 2025 года есть более веские аргументы!

Суверенитет (+600)

Вы не можете смотреть на коэффициенты на Дерби Кентукки 2025 года, не принимая во внимание Sovereignty! Несмотря на 2-е место в Дерби Флориды (1-й класс), 3 мая Суверенитет мог бы выступить еще лучше.

В конце марта он финишировал на 1 ¼ длины позади Таппан Стрит в забеге 1-го класса с призовым фондом в $40,000,000. Лучшим знаком для Суверенитета был его сильный удар на растяжке.

Он был 5-м на ¾ полюса и показал больше на поздних стадиях забега. Еще один фарлонг, и воспитанник Уильяма Мотта одержал бы победу!

Суверенитет имел больше возможностей после проволоки, и в забеге на 1 ¼ мили ожидайте, что он будет задействован в стрейч-раунде. Ключевым моментом для Суверенитета будет его жеребьевка и то, сможет ли он найти правильную дорогу. Трафик всегда является проблемой в Кентукки Дерби, поэтому если Суверенитет не сможет найти место, его поздний удар может не помочь.

Обратите внимание, что Sovereignty еще не показал чистой скорости в своих пяти заездах. Он выиграл два из пяти стартов и еще не превысил отметку в 100 км/ч. Самый высокий показатель скорости Суверенитета – 99 км/ч – он показал 27 октября 2024 года в забеге Street Sense Stakes (Гр. 2). После этого он одержал победу на шею в забеге Coolmore Fountain of Youth Stakes (гр. 2).

Суверенитет может абсолютно точно победить, но для этого ему понадобятся идеальные условия, чтобы добраться до финиша. Ему нужно будет пробиться сквозь пробки, чтобы добраться домой, так что если будет возможность, то Суверенитет может выиграть 151-е Кентуккийское Дерби!

Luxor Cafe (+1000)

В прошлом году Япония отправила претендента на победу коня Forever Young в Луисвилл на забег в Черчилль-Даунс. Форевер Янг хорошо поработал на тяжелом поле, но ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы занять 3-е место. Luxor Cafe может быть таким же хорошим или даже лучшим конем, чем Форевер Янг, так что это может стать интересным!

Луксор Кафе, владельцем которого является Коичи Нисикава, подходит к Кентукки Дерби в лучшей форме. Он выиграл четыре скачки подряд, последний раз в Накаяме в заезде Фукурю. С момента дебюта в августе 2024 года Луксор Кафе финишировал 4-м, 2-м, 1-м, 1-м, 1-м, 1-м, 1-м и не проиграл ни одной гонки в этом году.

Также обратите внимание, что две его победы были над победителем Дерби ОАЭ Admire Daytona! Дважды победить такого сильного соперника – непростая задача.

Основная проблема Luxor Cafe заключается в том, что он не сталкивался с элитными соревнованиями в США. Тем не менее, конь был выведен от Американского Фараона, поэтому он имеет невероятную родословную.

Американский Фараон выиграл Тройную Корону в 2015 году и считается одним из лучших чистокровных скакунов всех времен.

Он вступает в май с большой уверенностью и в лучшей форме за всю свою карьеру. Будет ли ему мешать долгое путешествие из Японии в Луисвилл? Если да, то он не показывает этого с момента прибытия. В любом случае, не пропустите кафе Luxor – там есть явная ценность, которую стоит учитывать в его коэффициенте на Кентукки Дерби на уровне +1000!

Сэндмен (+1000)

Еще один выбор победителя Кентукки Дерби 2025 года, который имеет высокую ценность, – это Сэндмен. Если вам нужен конь, который постоянно улучшал свои показатели и сейчас близок к своему пику, вы должны обратить внимание на шансы Сэндмена.

Воспитанник Марка Кассе начал не лучший старт в своей карьере. В своих первых четырех гонках он финишировал 5-м, 1-м, 5-м и 3-м. Стоит также упомянуть, что ни в одном из этих заездов Сэндмен не показал 100-километровую скорость, но все быстро изменилось.

В своих предыдущих четырех скачках Песочник показал скорость 97, 100, 101, а в последнее время – 104 км/ч!

Сын Тапита, Сэндмен, был на высоте в своем самом сложном забеге на сегодняшний день. Он был во впечатляющей форме в Дерби Арканзаса (1-й класс), выиграв 2 ½ длины у Публикатора. Он хорошо закрылся, чтобы ударить и вырваться вперед в конце дистанции. Тапит любил более длинные дистанции, и это видно по Песочнику.

Мои сомнения относительно Сэндмена заключаются в том, что он немного не в меру умен. У него много энергии, опять же, как и у Тапита, и есть вероятность, что он проснется в день Дерби и отвлечется. На последней тренировке Песочник не выглядел заинтересованным и показал всего 1:02:40 на пять фарлонгов.

Хосе Ортис будет на борту Сэндмена, так что это огромный плюс! Он является одним из лучших жокеев и может провести Песочника сквозь пробки. Однако, все будет зависеть от того, в каком состоянии появится Песочный Человек в субботу. Если он захочет бежать, то у него есть все шансы на победу, но с этим конем слишком много неопределенности.

Лучшие прогнозы на Кентукки Дерби 2025

Для ваших лучших ставок на Кентукки Дерби мы рекомендуем включить два или три неожиданных прогноза на победу! На доске есть несколько сочных значений, поэтому давайте погрузимся прямо в мои «спящие» прогнозы:

1. Tiztastic (+1800)

Не стесняйтесь ставить на Tiztastic, но я думаю, что вы будете разочарованы после гонки! После впечатляющей победы в Луизианском Дерби (Гр. 2) и положительных признаков в последних тренировках, Тистастик – это живая собака.

19 апреля Тистастик пробежал фантастическую 5-фурлонную дистанцию с временем 59.60 секунд. В дополнение к этому, он наступает на пятки после лучшего забега в своей карьере. Тистасик опередил Кусок Золота на 2 ¼ длины в Луизианском дерби (2 класс) на ипподроме Фейр Граундс 22 марта.

Жеребец Стивена Асмуссена достигает пика в нужный момент и несет импульс в Черчилль-Даунс. Сомневаться в сыне Тиза было бы ошибкой, поэтому с коэффициентом +1800 его стоит рассмотреть для ставок на Кентукки Дерби 2025 года!

2. Ист Авеню (+2000)

Ист Авеню приложил огромные усилия в своем последнем выступлении в Toyota Blue Grass Stakes (Гр. 1)! После неутешительных результатов в забегах Breeders’ Cup Juvenile (Гр. 1) и Risen Star Stakes (Гр. 2), Ист Авеню показал лучший в карьере показатель скорости 104 балла и занял 2-е место на фотофинише в забеге с призовым фондом в $50 миллионов.

Он лидировал с ¼ финишной прямой, но его едва удержал Бернхэм Сквер (Burnham Square). Недавние тренировки свидетельствуют о том, что Ист Авеню работает над собой и демонстрирует улучшенную форму. 19 апреля он показал время 47,60 секунды на тренировке длиной 4-х фарлонгов.

Ист Авеню на пике формы, поэтому он является одной из лучших ставок на Кентукки Дерби в 2025 году!

Лучшие ставки на Кентукки Дерби 2025

Давайте завершим наш анализ лучшими ставками на Дерби Кентукки! Продолжайте читать, чтобы узнать о моем лучшем выборе победителя Кентукки Дерби и трифекту на гонку с призовым фондом в $200 млн в Черчилль-Даунс.

Лучшая ставка на победителя Кентукки Дерби 2025 года

В этом году в Кентукки Дерби участвуют несколько замечательных лошадей. Это широко открытая гонка, поэтому я не вижу никакой ценности в фаворите с коэффициентом +350. Вместо Журналистики я ставлю на кафе «Луксор», которое выиграет Дерби 2025 года.

Родословная участника, который происходит от Американского Фараона, не имеет себе равных в этой гонке. Вместе с Зенатой, я поставил Американского Фараона на вершину скакового олимпа за последние три десятилетия. Многие не видели, как Луксор Кафе бегает в Японии, но он был бы одним из фаворитов в больших подготовительных забегах в США.

Хотя кони, воспитанные в Японии, никогда не выигрывали Дерби Кентукки, они сделали огромный скачок за последние три года! В прошлом году Форевер Янг был близок к победе, и я ставлю на то, что Луксор Кафе опередит его на этом же этапе своей карьеры. В своем последнем забеге на Luxor Cafe он выстрелил из пушки на финишной прямой и имел еще много чего показать на ипподроме Nakayama Racecourse.

Я не предвижу, что 1 ¼ мили будет проблематичной, и он выглядит комфортно после длительной борьбы в Луисвилле. С коэффициентом +1000, Luxor Cafe, который нарисовал приличную позицию 7, является одним из лучших вариантов на Кентукки Дерби 2025 года!

Лучшая ставка на трифекту на Кентукки Дерби 2025

Трифекта на скачках предусматривает, что игроки должны угадать 1, 2 и 3 места, чтобы выиграть ставку. Эту захватывающую ставку сложнее заключить, но она приносит огромные прибыли! Имея это в виду, я всегда рекомендую делать небольшие ставки на трифекту на Дерби Кентукки.

Как наш выбор победителя, кафе «Луксор» является первым в тройке. После Luxor Cafe я собираюсь использовать Tiztastic, чтобы поставить на 2-е место, а затем на Журналистику. Тистастик – опытный конь, который не должен быть подавлен большой толпой на Черчилль Даунс. Он был спокойным, хладнокровным и собранным в прошлых забегах, и бежал на максимуме в нужный момент.

Хотя я не вижу для Журналиста больших шансов на победу, он должен быть где-то возле финиша. Трудно спорить с его серией из четырех побед и стабильными показателями скорости, поэтому Журналистика является претендентом и должен финишировать в топ-3.

Где сделать ставку на Кентукки Дерби 2025?

Лучшие сайты Кентукки Дерби предлагают множество различных способов заработать на скачках «Бег за розами»! Независимо от того, хотите ли вы сделать ставку на коня-победителя, экзотику или ставки на реквизит.