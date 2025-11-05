Анджеліна Джолі знову в Україні – цього разу у Херсоні: що відомо про візит

5 листопада у ЗМІ з’явилася інформація, що відому голлівудську актрису, режисерку та амбасадорку доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліну Джолі помітили у Херсоні.

Першими про її приїзд повідомили місцеві телеграм-канали, опублікувавши світлини з візиту. Згодом джерела Суспільного підтвердили цю інформацію.

Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у коментарі Еспресо зазначив, що поки не може ні підтвердити, ні спростувати факт перебування Джолі в області — таке формулювання часто вживають, коли очікують офіційного підтвердження.

Фото з актрисою також опублікував колишній депутат Херсонської міськради Віталій Богданов. На знімках видно, як Анджеліна Джолі спілкується з дітьми. За словами очевидців, вона приїхала в межах благодійної програми та відвідала місцеві медичні заклади.

Офіційних коментарів від представників актриси наразі немає, і на її офіційній сторінці в Instagram поки що не з’явилося жодних повідомлень про цей візит.