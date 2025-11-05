Польща планує постачати американський газ до Словаччини

Польща готується постачати до Словаччини американський газ, який має замінити російські енергоресурси. Про це заявили президенти Словаччини Петер Пеллегріні та Польщі Кароль Навроцький під час спільної пресконференції у Братиславі, передає Укрінформ.

Пеллегріні зазначив, що Словаччина перебуває під тиском, аби якнайшвидше відмовитися від російського газу, але технічно це наразі складно реалізувати.

«Тому я радий прийняти пропозицію президента Польщі та дії польського уряду, які дозволять забезпечити альтернативні постачання газу через інтерконектор наших систем. Якщо цей газ буде доступним за вигідною ціною та з розумними тарифами, це стане реальним кроком до диверсифікації енергопостачання», — наголосив президент Словаччини.

Президент Польщі Кароль Навроцький у свою чергу заявив, що Польща невдовзі стане енергетичним хабом для регіону, постачаючи скраплений газ зі США.

«Ми вже маємо LNG-термінал у Свіноуйсьце, а будівництво плавучого термінала в Балтійському морі добігає кінця. Через інтерконектор зі Словаччиною ми зможемо забезпечити країни Центральної та Східної Європи американським газом. Наша спільна мета — повна незалежність від російського газу», — підкреслив Навроцький.