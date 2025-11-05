У Києві поліція вилучила «шахед», який чоловік перевозив на даху автомобіля

5 листопада київські правоохоронці виявили у соцмережах допис про авто, припарковане у дворі одного зі столичних житлових комплексів, на даху якого був закріплений ворожий дрон типу «шахед».

Як повідомила поліція Києва, на місце прибули слідчо-оперативна група Дарницького управління та вибухотехніки. Під час огляду з’ясувалося, що безпілотник має вихолощену бойову частину і не становить небезпеки для громадян.

Власником авто виявився 30-річний киянин, голова громадської організації. Він пояснив, що збирався передати дрон до музею як експонат.

Поліцейські вилучили безпілотник для додаткової перевірки. Наразі триває з’ясування всіх обставин інциденту.