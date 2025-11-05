Верховна Рада ухвалила закон: при народженні дитини українці отримуватимуть 50 тисяч гривень

Із 2026 року в Україні зміняться розміри державної допомоги для родин із дітьми. Зокрема, при народженні малюка батьки отримуватимуть одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень.

Відповідний законопроєкт №13532 Верховна Рада ухвалила в цілому.

Як зазначили у парламенті, документ спрямований на підвищення рівня народжуваності та підтримку сімей у період вагітності, після пологів і догляду за дитиною.

Основні положення закону:

7 тис. грн — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок без соцстрахування (для військовослужбовиць — 100% грошового забезпечення);

50 тис. грн — одноразова виплата при народженні дитини;

7 тис. грн/міс — допомога на догляд за дитиною до одного року;

8 тис. грн/міс — програма «єЯсла» для догляду за дитиною віком від одного до трьох років (за умови працевлаштування одного з батьків);

8 тис. грн/міс — виплата за програмою «єСадок» ;

5 тис. грн — одноразова допомога школярам-першокласникам у межах програми «Пакунок школяра».

Для дітей з інвалідністю розмір виплати за програмою «єЯсла» буде збільшено у 1,5 раза.

Крім того, із 2028 року програма «єСадок» передбачатиме фінансування з місцевих бюджетів для батьків, чиї діти не отримали місце у комунальному садочку. Виплати триватимуть, поки дитина не потрапить до закладу дошкільної освіти або не досягне шести (в окремих випадках — восьми) років.