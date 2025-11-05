 
  »

За добу війни проти України РФ втратила 900 військових, 3 танки й 24 артсистеми

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 145 670 (+900) осіб;
  • танків — 11 329 (+3;
  • бойових броньованих машин — 23 535 (+3);
  • артилерійських систем — 34 273 (+24);
  • РСЗВ — 1 535 (+0);
  • засобів ППО — 1 237 (+2) ;
  • літаків — 428 (+0);
  • гелікоптерів — 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 258 (+398);
  • крилатих ракет — 3 918 (+0);
  • кораблів / катерів — 28 (+0);
  • підводних човнів — 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 66 574 (+70);
  • спеціальної техніки — 3 990 (+0).

Дані уточнюються.

Ноябрь 5th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  