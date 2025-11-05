За добу війни проти України РФ втратила 900 військових, 3 танки й 24 артсистеми

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 1 145 670 (+900) осіб;
- танків — 11 329 (+3;
- бойових броньованих машин — 23 535 (+3);
- артилерійських систем — 34 273 (+24);
- РСЗВ — 1 535 (+0);
- засобів ППО — 1 237 (+2) ;
- літаків — 428 (+0);
- гелікоптерів — 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 258 (+398);
- крилатих ракет — 3 918 (+0);
- кораблів / катерів — 28 (+0);
- підводних човнів — 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 66 574 (+70);
- спеціальної техніки — 3 990 (+0).
Дані уточнюються.
Leave a Reply