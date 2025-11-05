ДБР розслідує загибель і поранення військових через ворожий обстріл на Дніпровщині » За добу війни проти України РФ втратила 900 військових, 3 танки й 24 артсистеми За минулу добу 4 листопада російська окупаційна армія втратила 900 осіб особового складу, а також 3 танки й 24 артилерійські системи Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.25 орієнтовно склали: особового складу — близько 1 145 670 (+900) осіб;

танків — 11 329 (+3;

бойових броньованих машин — 23 535 (+3);

артилерійських систем — 34 273 (+24);

РСЗВ — 1 535 (+0);

засобів ППО — 1 237 (+2) ;

літаків — 428 (+0);

гелікоптерів — 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 258 (+398);

крилатих ракет — 3 918 (+0);

кораблів / катерів — 28 (+0);

підводних човнів — 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 66 574 (+70);

спеціальної техніки — 3 990 (+0). Дані уточнюються.