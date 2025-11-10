«Ситуація з газом не така критична — фахівці працюють цілодобово»: у Нафтогазі зробили заяву

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

За словами Бойко, українські фахівці працюють цілодобово, випереджаючи графіки, аби підтримувати стабільне постачання газу, незважаючи на інтенсивні атаки росії на газові об’єкти.

«Тим не менше, абсолютно впевнено і спокійно, я можу заявити, що на початку опалювального сезону ми закачали в сховища достатньо білого газу, про який ми домовлялися з урядом і виконали той норматив, який було встановлено», — зазначила Бойко.

Вона додала, що через інтенсивні та прицільні атаки на український газовий видобуток, Україна втратила значні обсяги власного газу. У зв’язку з цим була розроблена поетапна програма збільшення імпорту.

«Ми багато закуповуємо імпорту, ми багато працюємо над тим, щоб залучати додаткові ресурси інших країн. Буквально минулого тижня була підписана нова угода на поставки американського газу LNG», — повідомила вона.

Бойко уточнила, що процес постачання імпортного газу досить складний і потребує додаткових коштів та часу. Наразі активно ведеться співпраця з партнерами в ЄС та США, а український уряд додатково фінансує закупівлю імпортного газу.