Порошенко закликав до відставки уряду через політичну кризу та корупційні скандали

П’ятий президент України та лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що політична криза, хаос в енергетиці, корупційні скандали й втрата довіри союзників становлять не меншу загрозу, ніж російські атаки.

Він наголосив, що парламент має проявити відповідальність і зупинити «безлад, який руйнує країну». За його словами, косметичні зміни в уряді не дадуть результату:

«Щотижня звільняти по два міністри не допоможе, навіть якщо це нові фігуранти плівок».

Порошенко окреслив три головні виклики для України:

російська агресія, яка вимагає довіри суспільства та чесної влади;

загроза згортання демократії й свободи слова — парламент має відновити контроль над виконавчою владою;

системна корупція, що підриває довіру українців і міжнародних партнерів.

Він закликав до негайної відставки уряду й формування нової коаліції, яка призначить «професійний, патріотичний і відповідальний» Кабмін.

Контекст:

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну корупційну схему в енергетиці, пов’язану з «Енергоатомом». Організація, за даними слідства, отримувала від 10% до 15% вартості контрактів як хабарі. Обшуки пройшли у співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча та міністра юстиції Германа Галущенка. Детективи також зафіксували легалізацію близько $100 млн.

Зеленський у відповідь заявив, що уряд має співпрацювати з НАБУ, а винні у корупції будуть покарані.