Маск хоче перейменувати Grokipedia на Encyclopedia Galactica та відправити її копії на Місяць і Марс

Ілон Маск заявив, що Grokipedia отримає назву Encyclopedia Galactica, коли ресурс досягне належної якості. Проєкт подано як open-source базу всіх людських знань у текстах, аудіо, зображеннях та відео.

Назва відсилає до циклу Азімова «Фундація», де існувала гігантська база знань для збереження цивілізації. Маск каже, що хоче створити науково-фантастичний аналог Александрійської бібліотеки, але такий, який неможливо втратити.

Він планує робити копії Encyclopedia Galactica у вигляді написів на камені і відправляти їх на Місяць, Марс та інші об’єкти, щоб гарантувати збереження знань у разі глобальних катастроф.

Grokipedia запущена у жовтні 2025 року з понад 885 тис. статей. Проєкт швидко розкритикували за значні запозичення з Wikipedia без належних посилань.

Маск визнає, що повноцінна Encyclopedia Galactica — справа далека. Він бачить її як мультимодальну платформу, інтегровану з системами xAI та Grok.