Туск попередив Київ: терпимість до корупції може коштувати поразки у війні

Прем’єр Польщі Дональд Туск, коментуючи скандал в енергетичному секторі України, заявив, що застерігав Володимира Зеленського від будь-яких проявів корупції, адже Росія активно використовує такі повідомлення в пропаганді.

Він зазначив, що росіяни роками просувають тезу про «найкорумпованішу державу», і навіть серед деяких європейців існує хибне переконання, що Україна корумпованіша за РФ. Туск підкреслив, що Зеленському потрібно уважно реагувати на будь-які ознаки корупції, бо це критично для його репутації.

Попри підтримку України, Туск визнав: нові корупційні скандали у верхівці влади ускладнюють переконання міжнародних партнерів у необхідності солідарності з Києвом.

За його словами, світ втомлюється від війни та витрат, і просувати допомогу Україні стає дедалі важче.