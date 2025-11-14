«  
  »

Туск попередив Київ: терпимість до корупції може коштувати поразки у війні

Прем’єр Польщі Дональд Туск, коментуючи скандал в енергетичному секторі України, заявив, що застерігав Володимира Зеленського від будь-яких проявів корупції, адже Росія активно використовує такі повідомлення в пропаганді.

Warszawa, 09.11.2024. Premier Donald Tusk na konferencji prasowej w KPRM w Warszawie, 9 bm. Dzi zarz¹d PO zdecydowa³ o organizacji prawyborów przed wyborami prezydenckimi, kandydatami s¹ Rafa³ Trzaskowski i Rados³aw Sikorski. (ad) PAP/Radek Pietruszka

Він зазначив, що росіяни роками просувають тезу про «найкорумпованішу державу», і навіть серед деяких європейців існує хибне переконання, що Україна корумпованіша за РФ. Туск підкреслив, що Зеленському потрібно уважно реагувати на будь-які ознаки корупції, бо це критично для його репутації.

Попри підтримку України, Туск визнав: нові корупційні скандали у верхівці влади ускладнюють переконання міжнародних партнерів у необхідності солідарності з Києвом.

За його словами, світ втомлюється від війни та витрат, і просувати допомогу Україні стає дедалі важче.

Ноябрь 14th, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  