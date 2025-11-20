«План» США передбачає відмову України від частини території та деякого озброєння

Адміністрація США відновлює зусилля з метою припинення війни, пропонуючи раніше переглянуту пропозицію про припинення вогню, що містить елементи, які Україна давно відхилила, пише The Washington Post.

Спеціальний посланник Стів Віткофф просуває вже переглянутий мирний план. Він містить деякі положення, проти яких виступає Київ. Крім того, високопоставлені військові чиновники США приїхали до Києва з незвичайним дипломатичне завданням, зазначають у виданні.

Секретар армії Ден Дрісколл, який очолює делегацію, є найвищим чиновником Пентагону. Його прибуття до Києва в середу відбулося після таємної зустрічі в Маямі минулого тижня між Віткоффом і вищими радниками президента України Володимира Зеленського, повідомили джерела, які, як і інші, висловилися на умовах анонімності.

Однак, кажуть, прорив здається малоймовірним, бо пропозиція адміністрації містить кілька поступок, які Зеленському буде важко схвалити, зокрема значну втрату території та суворі обмеження для Збройних Сил України.

Однак, американські чиновники, додають у The Washington Post, чинять на нього все більший тиск, щоб він погодився на угоду про припинення війни.

Як пише Reuters у ексклюзивному матеріалі за інформацією власних джерел, Україна, ймовірно, віддасть частину території та частину озброєння відповідно до мирного плану США. Вашингтон натякнув президенту Володимиру Зеленському, що Україна повинна прийняти розроблену США концепцію припинення війни з Росією, яка передбачає відмову Києва від частини території та частини озброєння, повідомили дві особи, обізнані з цим питанням.