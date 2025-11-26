«Російський агент і зрадник»: у конгресі США відреагували на дані щодо розмови Віткоффа з Ушаковим

Про це законодавці написали в Х.

«Справжній зрадник. Стів Віткофф повинен працювати на Сполучені Штати, а не на Росію», – заявив член палати представників Тед Лю.

Натомість конгресмен Ден Бейкон наголосив, що Віткоффу не можна довіряти вести переговори, закликавши звільнити спецпредставника.

«Для тих, хто виступає проти російського вторгнення і хоче, щоб Україна переважала як суверенна та демократична країна, зрозуміло, що Віткофф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти вести ці переговори. Чи зробив би російський платний агент менше, ніж він?» – написав Бейкон.

Американський дипломат та колишній посол США у РФ Майкл Макфол назвав оприлюднену розмову Віткоффа й Ушакова «шокуючою».

«Завданням усіх, хто працює в сфері національної безпеки в уряді США, є просування національних інтересів Америки, а не інтересів інших країн і, тим більше, не таких варварських імперських войовничих політиків, як Путін», – підкреслив він.