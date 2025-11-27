«  
На Київщині з’явилося перше модульне підземне укриття

У Бородянці встановили перше модульне підземне укриття, зведене Державним агентством відновлення. Споруди проходять випробування військовими, що підтверджує їхню стійкість у реальних умовах.

Проєкт планують масштабувати на прифронтові райони, де ризик обстрілів та час підльоту ракет особливо критичні.

Міністр розвитку громад Олексій Кулеба заявив, що такі укриття забезпечують швидкий і базовий рівень захисту, легко встановлюються й одразу працюють за призначенням. У прикордонних та фронтових громадах подібні рішення потрібні негайно через постійну та непередбачувану загрозу.

Укриття розташоване в найактивнішій частині Бородянки, воно інклюзивне: має пандус, підйомник і автоматичну систему доступу, що відкривається під час повітряної тривоги.

