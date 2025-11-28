Нам потрібно протриматися ще приблизно від пів року до восьми місяців: Кривонос про можливе закінчення війни

Про це в ефірі Еспресо сказав генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

«Якщо керівництво України зрозуміє, що в нього є шанс виграти цю війну, то нам потрібно протриматися ще десь від пів року до восьми місяців — це реально за умови подальшого системного знищення російської економіки. І це реалії, які лежать на поверхні», — зазначив Кривонос.

За словами генерал-майора запасу ЗСУ, якщо нинішнє політичне керівництво України піде на поступки та капітулює, то питання війни виглядатиме зовсім інакше. Якщо ми дамо Росії передишку, то через кілька років вона знову на нас нападе, і тоді нам буде значно складніше.

«Бо за час цієї передишки в нашій країні порядку не буде. Адже багато чого потрібно змінити — починаючи від керівництва країни й закінчуючи ставленням кожного громадянина до питання: хто я, для чого я в цій країні і яким чином бачу майбутнє цієї країни», — наголосив Кривонос.