Погрози Путіна вдарити по морських портах України спровокували підвищення цін на зерно

Про це повідомив брокер Володимир Левковський у телеграм-каналі «Зерновий брокер»

«Після заяв президента рф у трейдерських чатах та на біржах спостерігається різке зростання активності та цін. Ф’ючерси на пшеницю (Чикаго та Euronext) за короткий час додали 8–14 $/т на тлі побоювань щодо можливого ускладнення судноплавства в Чорному морі та логістики в цілому. На момент написання офіційної конкретики щодо змін у роботі морського коридору немає. Але ризики атак на логістичний агро ланцюжок значно зросла», — повідомив Володимир Левковський.

Напередодні Владімір Путін назвав українські атаки на танкери в Чорному морі піратством та пригрозив, що найрадикальнішим способом зупинити подібні акції може стати відсікання України від моря. За словами російського диктатора, Росія у відповідь на удари Києва по танкерах розширить удари по українських портах і по суднах, що заходять в ці порти.

На ці заяви відреагував голова МЗС України Андрій Сибіга.

«Другий день поспіль Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує закінчувати війну. Вчора він сказав, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам і свободі судноплавства. І ці погрози спрямовані в першу чергу на Одесу, про яку Президент Трамп говорив з великою теплотою, — заявив він. — Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона розпочала. Якщо цього не станеться, і Путін вкотре просто плюне в обличчя світу, це матиме наслідки».