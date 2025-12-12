У Польщі біля кордону з Білоруссю виявили тунель, через який пройшли понад 180 мігрантів

Про це пише RMF24.

Прокопаний під польсько-білоруським державним кордоном тунель виявили 11 грудня поблизу Наревки в Підляському воєводстві. Уточнюється, що вхід розташований приблизно за 50 метрів від білоруської сторони кордону, а вихід – в 10 метрах від барʼєра у Польщі. Висота сягає близько 1,5 м.

У четвер, 11 грудня, через тунель проникли понад 180 іноземців: 130 з них вдалося затримати. Нині тривають пошуки інших мігрантів.

За словами речника прикордонної служби підполковника Анджея Юзьвяка, в операції крім прикордонників беруть участь військові та поліцейські, залучені службові собаки. Серед іноземців, які користувалися тунелем, здебільшого громадяни Афганістану й Пакистану, а також – Індії, Непалу й Бангладеш.

Прикордонна служба акцентує: це – четвертий такий тунель під польсько-білоруським кордоном, який виявили цьогоріч на території Підляського воєводства.