За минулу добу війни в Україні окупанти втратили 1150 солдатів, підводний човен і 9 танків Упродовж доби 15 грудня Росія втратила в Україні 1150 військових, підводний човен, а також 9 танків зокрема Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 190 620 (+1 150) осіб

танків – 11 421 (+9) од.

бойових броньованих машин – 23 737 (+6) од.

артилерійських систем – 35 172 (+67) од.

РСЗВ – 1 570 (+0) од.

засоби ППО – 1 261 (+0) од.

літаків – 432 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442) од.

крилаті ракети – 4 073 (+0) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+1) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 70 182 (+177) од.

спеціальна техніка – 4 026 (+0) од. У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.