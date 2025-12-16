 
За минулу добу війни в Україні окупанти втратили 1150 солдатів, підводний човен і 9 танків

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 190 620 (+1 150) осіб
  • танків – 11 421 (+9) од.
  • бойових броньованих машин – 23 737 (+6)  од.
  • артилерійських систем – 35 172 (+67) од.
  • РСЗВ – 1 570 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 261 (+0) од.
  • літаків – 432 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442) од.
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+1) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 182 (+177) од.
  • спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.
