Ручки з логотипом: ефективний рекламний носій

У світі корпоративної культури ручка давно перестала бути просто інструментом для письма. Вона мандрує між зустрічами, конференціями, офісами й робочими поїздками, з’являється на фото презентацій та випадково потрапляє у чужі блокноти. Саме ця буденність робить ручки з логотипом одним із найпомітніших символів бренду. Не нав’язливих, не агресивних, а таких, що природно вбудовуються у щоденний темп роботи.

Типи ручок: матеріали та їхній характер

Асортимент рекламних ручок давно вийшов за межі стандартних рішень. Сьогодні це цілий світ форм, кольорів і тактильних відчуттів. Кожен тип працює по-своєму і несе різний емоційний заряд.

Серед найпопулярніших варіантів:

Пластикові ручки — легкі, яскраві, доступні. Вони добре підходять для масових заходів, виставок, конференцій. Металеві моделі — стримані, холодні на дотик, із відчуттям ваги. Їх часто використовують у ділових наборах. Ручки з гравіюванням — мінімалізм у чистому вигляді. Без фарби, без зайвих деталей, лише світло і тінь на металі.

Окрім класики, ринок пропонує нестандартні рішення: екологічні моделі з бамбука, комбіновані корпуси, ручки зі стилусами, варіанти з м’яким покриттям Soft Touch. У кожної — свій характер і своє завдання.

Методи нанесення: від тамподруку до лазера

Те, як виглядає логотип на поверхні, має не менше значення, ніж сама ручка. Метод нанесення визначає візуальний ефект, довговічність та сприйняття бренду.

Тамподрук

Підходить для більшості пластикових моделей. Дає змогу точно передати кольори й розмістити напис на поверхнях складної форми. Виглядає акуратно, а за правильного догляду тримається тривалий час.

Лазерне гравіювання

Найвправніше почувається на металі. Лазер залишає чітке матове або темне маркування, яке не тьмяніє навіть після тривалого використання. Цей метод обирають, коли потрібна максимальна стійкість і стримана естетика.

Як BRANDME працює з вибором ручок

Команда BRANDME дивиться на ручки з логотипом не як на дрібну сувенірну позицію, а як на складову образу бренду. Підбір починається зі стилю — аналізу того, яким має бути враження від предмету. Не існує універсальних рішень, які однаково добре працюють для всіх. Саме тому команда BRANDME дивиться глибше, ніж просто на форму чи колір.

У центрі уваги завжди:

стилістика бренду;

характер цільової аудиторії;

сценарії використання;

відчуття, яке предмет залишає після контакту.

BRANDME формує рішення, яке відповідає контексту: події, сезонності, формату вручення. Іноді йдеться про великі партії промо-ручок, іноді — про невеликі набори, у яких важливий не обсяг, а характер. У портфоліо компанії трапляються кейси, де правильно підібрана ручка змінювала сприйняття бренду.

Насамкінець, у корпоративній культурі ручка — це не просто інструмент. Це маленький знак уваги, що продовжує життя бренду там, де не дістає банер чи push-повідомлення. І саме в цій непафосній простоті вона залишає найбільш переконливий слід.