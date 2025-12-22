 
Проникли на аеродром і спалили винищувачі Су-30 і Су-27: у ГУР відзвітували про успішну операцію у Липецьку

Про це інформує ГУР.

Обидва літаки були виведені з ладу під час спецоперації, реалізованої представником руху опору проти російського режиму. Орієнтовна вартість уражених винищувачів може сягати до $100 млн.

Су-27 та Су-30 із бортовими номерами “12” та “82” знищили завдяки ретельній підготовці — планування заходів тривало два тижні.

За даними ГУР, під час підготовки фахівці детально проаналізували маршрути патрулювання та графіки зміни вартових, що дозволило непомітно проникнути на територію аеродрому, уразити літаки у захисному ангарі та залишити об’єкт без перешкод.

