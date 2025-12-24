Шмигаль розповів, скільки FPV-дронів Сили оборони отримали у 2025-му

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Роль безпілотних систем на полі бою зростає, а отже виробництво інноваційних інструментів війни – наш пріоритет номер один», — наголосив Денис Шмигаль.

Він акцентував, що переважна більшість безпілотників, які є в арсеналі українських воїнів – вітчизняного виробництва.

«Цього року 2,4 млн FPV-дронів поставила війську «Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони України. Більша частина з них – безпілотники за прямими контрактами з виробниками. Ще 200 тис. БПЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня», — розповів міністр оборони.

Денис Шмигаль відмітив, що також в арсеналі наших воїнів стало більше і наземних роботизованих комплексів. Цьогоріч до підрозділів ЗСУ було поставлено майже 15 тис. НРК, що у рази більше, ніж торік.

НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування та розмінування, патрулювання. Деякі наземні роботи оснащені бойовими модулями, ведуть штурмові та оборонні дії.