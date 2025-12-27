НАБУ викрило групу нардепів, що наживалися на голосуваннях у Раді

Аби задокументувати їхні діяння Національне антикорупціне бюро проводило операцію під прикриттям, повідомила близько 12:00 суботи, 27 грудня 2025 року, пресслужба Бюро.

«НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України», — йдеться у короткому повідомленні від НАБУ.

Подробиці відомство обіцяє оприлюднити згодом.