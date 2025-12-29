Аварійні відключення, застосовані в деяких регіонах: ситуація в енергосистемі станом на 29 грудня

29 грудня негода спричинила повне або часткове відключення електроенергії у 215 населених пунктах. Енергетики закликають людей вимикати енергоємні прилади вночі, по можливості, після 23:00.

Про це повідомляє «Укренерго».

Наслідки обстрілу

Ліквідація наслідків масованого ракетного та безпілотного обстрілу енергетичних об’єктів у Києві та області триває. Станом на ранок близько 9 000 абонентів залишаються без електроенергії в Київській області. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться цілодобово у всіх регіонах, які постраждали від російських обстрілів.

Внаслідок попередніх обстрілів енергосистеми в більшості регіонів України запроваджено обмеження споживання: для промисловості та бізнесу діють графіки обмеження електроенергії, а для населення – погодинні відключення. Час відключень електроенергії за конкретною адресою можна знайти на офіційних сторінках операторів розподільчих систем у регіонах.

Через складну ситуацію в деяких регіонах також запроваджено аварійні відключення електроенергії. У таких випадках раніше опубліковані графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Аварійні відключення електроенергії будуть скасовані одразу після стабілізації енергосистеми.

Споживання

Споживання електроенергії загалом відповідає сезонним показникам. Станом на 9:30 29 грудня воно було на 3% нижче, ніж на той самий час попереднього робочого дня, що пояснюється підвищенням температури повітря в більшості регіонів.

Водночас, увечері 28 грудня добовий максимум споживання перевищив показник попередньої неділі на 2,9% через помітне похолодання.

Через несприятливі погодні умови, зокрема сильний вітер та накопичення мокрого снігу, ремонтні бригади обленерго працюють у всіх регіонах, які постраждали від негоди.