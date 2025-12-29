Родина журналістки Рощиної, яка загинула у російському полоні, отримала кошти від держави – голова комітету Верховної Ради Російські солдати розстріляли двох полонених українських військовослужбовців у селі Шахове Донецької області » Росіяни обстріляли Оріхів з КАБ, одна людина загинула – Запоріжжя ОВА Російські окупанти атакували місто Оріхів у Запорізькій області керованою авіаційною бомбою, в результаті чого загинув чоловік. За його словами, внаслідок удару загинув 46-річний чоловік, 49-річна жінка отримала поранення, якій надається необхідна допомога. За даними ОВА, протягом доби окупанти завдали 635 ударів по 18 населеним пунктам Запорізької області. Російські війська здійснили 10 авіаударів по Тернуватому, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Варварівці та Різдвянці. 347 БПЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Щербаки, Варварівку, Добропілля та Білогір’я. По Степному, Гуляйполю, Залізничному, Варварівці та Добропіллю було здійснено 7 обстрілів з РСЗВ. 271 артилерійський удар було завдано по території Степногірська, Приморського, Степного, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого, Щербаків, Варварівки, Добропілля та Білогір’я.