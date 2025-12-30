Бездротові зарядні пристрої для телефонів: переваги та вигода від «Алло» » На Чернігівщині та Дніпровщині оголосили обов’язкову евакуацію з низки прикордонних населених пунктів У Чернігівській та Дніпропетровській областях 30 грудня повідомили про обовʼязкову евакуацію з прикордонних населених пунктів у зв’язку з підвищеною загрозою внаслідок агресії РФ Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. На Раді оборони ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію з Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської і Городнянської громад Чернігівської області. Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору. В процесі евакуації задіяні всі необхідні служби. Адміністрація розробила спеціальні евакуаційні маршрути та підготувала транспорт. «Розселення евакуйованих — обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання», — зазначив голова Чернігівської ОВА. Евакуацію планують завершити за 30 днів. Прикордоння Чернігівщини перебуває під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, за інформацією В’ячеслава Чауса там досі мешкає 300 людей. У цьому році з прикордоння Чернігівщини виїхали трохи більше 1400 жителів. Над цим системно працює ОВА, РВА і громади.