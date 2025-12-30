На Чернігівщині та Дніпровщині оголосили обов’язкову евакуацію з низки прикордонних населених пунктів

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
На Раді оборони ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію з Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської і Городнянської громад Чернігівської області.
Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору. В процесі евакуації задіяні всі необхідні служби. Адміністрація розробила спеціальні евакуаційні маршрути та підготувала транспорт.
«Розселення евакуйованих — обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання», — зазначив голова Чернігівської ОВА.
Евакуацію планують завершити за 30 днів.
Прикордоння Чернігівщини перебуває під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, за інформацією В’ячеслава Чауса там досі мешкає 300 людей.
У цьому році з прикордоння Чернігівщини виїхали трохи більше 1400 жителів. Над цим системно працює ОВА, РВА і громади.
Leave a Reply