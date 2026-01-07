«Нікс» проти «Пейсерс» – Анонс і прогноз 4-го матчу

Поступаючись 2-0 і програючи 20 очок у 3-му матчі, «Нікс» виглядали так, ніби збиралися здатися. Але потім з’явився Карл-Ентоні Таунс! Він взяв гру на себе в четвертій чверті, набравши 20 із загальних 24 очок, і це принесло перемогу «Нью-Йорку» з рахунком 106–100, скоротивши відставання в серії до 2–1.

Джейлен Брансон, попри проблеми з фолами, набрав 23 очки і реалізував штрафні кидки в останні секунди. Запасні гравці «Нікс» також зробили свій внесок – Майлз Макбрайд продемонстрував свою майстерність у четвертій чверті.

«Пейсерс», які виграли перші два матчі в Нью-Йорку, провели дуже невдалу ніч за кидками у 3-му матчі, реалізувавши лише 5 із 25 кидків із-за дуги. Тайріз Халібертон приніс «Індіані» 20 очок, але визнав відсутність темпу в команди в останній чверті.

4-й матч відбудеться у вівторок увечері о 20:00 за східним часом (ET) на арені «Гейнбрідж Філдхаус» в Індіанаполісі. «Пейсерс» хочуть повернути собі перевагу вдома, а «Нікс» прагнуть зберегти енергію 3-го матчу і зрівняти рахунок у серії!

Що стоїть на кону

Що стоїть на кону? Багато! Нижче наведено, що знаходиться на лінії в 4-му матчі:

«Нікс» : Намагаються зрівняти рахунок у серії до 2–2, перш ніж повернутися до MSG. Перемога збереже тиск на «Індіану» та перезавантажить серію після невдалого старту.

«Пейсерс» : Шанс вийти вперед 3–1 з ще однією перемогою вдома. Це наблизить їх на один крок до Фіналу Східної конференції та дасть їм дві можливості завершити серію.

Коефіцієнти та лінії для ставок

Хочете поставити трохи грошей на 4-й матч? Ось останні коефіцієнти, надані Caesars Sportsbook:

Спред: «Пейсерс» -2.5

Загальна кількість очок (Б/М): 221.5

Грошова лінія (Moneyline): «Пейсерс» -135, «Нікс» +121

Ключові статистичні дані та тенденції

Нижче наведено важливі статистичні дані та тенденції, які варто знати перед початком гри!

«Нікс» 7–1 проти спреду в останніх 8 виїзних іграх. Вони виграли 6 з останніх 8 матчів, коли їх вважали аутсайдерами.

«Пейсерс» Виграли 8 з останніх 10 ігор загалом. 16–4 вдома в останніх 20 іграх в Індіанаполісі.



Розбір протистояння

За ким ми спостерігаємо? Ось основні протистояння, про які ви повинні пам’ятати!

«Нікс» Джейлен Брансон все ще є серцем та двигуном «Нью-Йорка». Він набирає понад 35 очок у цій серії і продовжує нести на собі тягар набору очок у найважливіші хвилини. Мітчелл Робінсон увійшов до стартової п’ятірки у 3-му матчі і одразу відчув різницю; він захищав кільце і дав «Нью-Йорку» присутність на підбираннях, якої їм раніше бракувало.

«Пейсерс» Тайріз Халібертон задає темп; він робить у середньому понад 9 результативних передач за гру. Коли він розганяє атаку, напад «Індіани» стає поетичним. Паскаль Сіакам був стабільним, забиваючи кидки з середньої дистанції, завершуючи атаки в трафіку та захищаючись на кількох позиціях, не вимагаючи, щоб на нього грали.



Найкращі ставки

І ось що ми вважаємо найкращими ставками на цей матч:

«Нікс» +2.5 – «Нью-Йорк» покрив спред у 7 з останніх 8 виїзних ігор, і вони поїхали в Індіану та виграли 3-й матч. Вони стали кращими з поверненням Мітчелла Робінсона до стартової п’ятірки і мають реальний шанс зрівняти рахунок у цій серії.

Більше/Менше: Більше 221.5 – У 2-му матчі було 232 очки, а в 3-му – 221. Обидві команди грають через своїх зірок і прискорюють темп у швидких відривах, тому ця загальна кількість очок знову цілком можлива, особливо якщо четверта чверть буде конкурентною.

Ставка на гравця: Джейлен Брансон більше 29.5 очок – Брансон набрав 30+ очок у всіх трьох іграх цієї серії. Навіть у 3-му матчі, де він частину третьої чверті просидів через фоли, він все одно набрав 23. Якщо він зіграє повні 35+ хвилин, це число цілком досяжне!

Підсумковий висновок: Хто має перевагу в 4-му матчі?

Прогноз фінального рахунку: «Нікс» 114, «Пейсерс» 110

«Нікс» отримали те, що їм було потрібно (і навіть більше) у 3-му матчі: перемогу на виїзді, більший баланс у нападі та набагато сильнішу гру на підбираннях із Робінсоном, який повернувся до стартової п’ятірки. Вони були більш дисциплінованими, більш фізичними і не дозволяли «Індіані» диктувати темп так, як це було в перших двох іграх.

«Пейсерс» все ще мають перевагу гри вдома, і вони були надійними там протягом усього сезону. Якщо Халібертон знайде свій ритм, а їхні шутери оговтаються від невдалого вечора за дугою, вони будуть у хорошому становищі, щоб знову взяти гру під контроль.

Ця гра відчувається як близький матч, який триватиме до глибокої четвертої чверті. Судячи з того, як пройшов 3-й матч, ставка на «Нікс» з плюсовою форою має певну цінність, а ставка на «більше» варто уваги, якщо обидві команди залишаться агресивними в нападі!