Американські нафтогіганти вимагають чітких гарантій перед вкладенням коштів у Венесуелу

Провідні нафтові компанії США заявляють про необхідність отримання від Вашингтона надійних політичних, юридичних і фінансових гарантій, перш ніж погоджуватися на масштабні інвестиції у венесуельський енергетичний сектор. Про це повідомляє Financial Times. Водночас президент Дональд Трамп закликає бізнес підтримати його курс на радикальне переформатування глобальних енергоринків.

У середу американські посадовці провели ключові переговори з топменеджерами енергетичних компаній у Маямі. Це відбулося на тлі демонстративних кроків Трампа на нафтовому ринку — зокрема встановлення контролю над нафтовим сектором Венесуели та наказу американським спецпідрозділам захопити російський танкер у північній частині Атлантичного океану. Крім того, президент запросив керівників найбільших енергетичних корпорацій США на окрему зустріч у Білий дім у п’ятницю.

За словами поінформованих джерел, очікується, що керівники компаній наполягатимуть на чітких гарантіях захисту інвестицій, перш ніж погодяться вкладати мільярди доларів у венесуельську нафтову галузь. Раніше цього тижня Трамп заявив, що американські компанії можуть бути «відшкодовані безпосередньо або за рахунок майбутніх доходів», якщо інвестують у Венесуелу. Однак у галузі до таких обіцянок ставляться з великою обережністю.

Один з інвесторів у сфері приватного капіталу, який спеціалізується на енергетиці, зазначив, що бізнес насторожує непередбачуваність політики США. За його словами, жодна компанія не хоче працювати в країні, де «один випадковий твіт може миттєво перевернути всю зовнішню політику».

Переговори в Маямі відбулися лише через кілька годин після заяви Трампа про те, що Венесуела передасть мільйони барелів нафти на судна, зафрахтовані США. Ця сировина має бути доставлена до Америки, де нафтопереробні заводи на узбережжі Мексиканської затоки вже готуються до її переробки.

У Білому домі наголосили, що Вашингтон планує «безстроково контролювати» венесуельську нафту, фактично перехопивши ключове джерело доходів однієї з країн-засновниць ОПЕК. Аналітик Oxford Institute for Energy Studies Білл Фаррен-Прайс зауважив, що після ударів по Ірану та Нігерії Венесуела стала вже третьою країною ОПЕК, по якій США завдали серйозного економічного удару протягом року. На його думку, йдеться про глобальний порядок денний, який дедалі більше підлаштовуватиме світову торгівлю енергоносіями під американські інтереси.

Попри це, ініціатива Трампа щодо відновлення нафтового сектору Венесуели викликає скепсис серед американських енергетиків. Вони вказують на високі політичні та юридичні ризики, а також на низькі світові ціни на нафту як на головні фактори, що стримують інвестиції.

Водночас міністр енергетики США Кріс Райт провів зустрічі з керівництвом Chevron та ConocoPhillips, передаючи позицію президента: найбільші нафтогіганти Америки мають інвестувати мільярди доларів у зруйновану енергетичну інфраструктуру Венесуели.