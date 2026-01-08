У Білому домі повідомили про вихід США з десятків міжнародних організацій

У Білий дім заявили, що президент Дональд Трамп підписав документ, яким передбачено припинення фінансування та участі Сполучені Штати Америки у 66 міжнародних організаціях. Із них 31 структура входить до системи Організація Об’єднаних Націй.

Як зазначили в пресслужбі Білого дому у соцмережі X, рішення стосується організацій, діяльність яких, на думку американської адміністрації, більше не відповідає інтересам США. Загалом йдеться про вихід із 66 міжнародних інституцій — 31 органу в межах ООН та ще 35 організацій, що не пов’язані з нею.

Водночас у Білому домі поки що не оприлюднили перелік конкретних міжнародних структур, фінансування та участь у яких Сполучені Штати планують припинити.