Росія намагалась влаштувати блекаут по всій Польщі

Наприкінці грудня 2025 року польський енергетичний сектор зазнав масштабної кібератаки.

«Цифрові танки вже тут. Це була найсерйозніша атака на енергетичну інфраструктуру, спрямована на відключення електропостачання громадян наприкінці грудня», – сказав міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський в інтерв’ю на RMF FM. Він наголосив, що Польща мала справу з диверсіями з російського боку.

«Все вказує на те, що ми маємо справу з російським саботажем, бо треба називати своїми іменами, хто мав на меті дестабілізувати ситуацію в Польщі, – заявив Кшиштоф Гавковський. За його оцінкою, країна була близькою до блекауту.

Раніше міністр енергетики Мілош Мотика повідомив, що в останні дні минулого року відбулася невдала кібератака на низку об’єктів, що виробляють електроенергію. За його словами, об’єктом атаки була одна теплоелектростанція та багато окремих джерел відновлюваної енергії по всій країні.

Водночас на початку 2026 року кількість кібератак на урядові установи Польщі б’є рекорди.

«Ще у жовтні 2025 року здавалося, що 2500 атак на урядовий сектор – це небезпечна ситуація. Однак зараз ми маємо новий рекорд загроз – польські урядові установи відбивають 3188 атак на тиждень. Це більше, ніж уряди Чеської Республіки, Австрії чи Німеччини», – повідомив Rzeczpospolita Войцех Глажевський, директор Check Point Software Technologies у Польщі.