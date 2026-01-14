Зеленський провів першу робочу зустріч із Федоровим на посаді міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський провів першу нараду з новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Провів нараду з міністром оборони України Михайлом Федоровим. Дякую народним депутатам за підтримку його кандидатури. Одразу окреслили першочергові завдання для Міністерства оборони», — написав президент.

За словами Зеленського, головним пріоритетом залишається захист повітряного простору України. Він наголосив, що вже напрацьовано конкретні рішення, які мають бути реалізовані у найкоротші терміни.

Другим ключовим напрямом президент визначив посилення технологічних спроможностей для стримування просування російських військ, а також усунення проблем із матеріально-технічним забезпеченням фронту.

Зокрема, найближчим часом планується проведення аудиту оборонного фінансування. Михайло Федоров має представити механізми покриття наявних дефіцитів, а також готуються рішення щодо збільшення фінансового забезпечення військовослужбовців, які перебувають на передовій.

Окрему увагу, за словами президента, Міноборони має приділити забезпеченню бойових бригад базовим набором дронів та закупівлі спеціалізованих безпілотників для ураження противника на більшій глибині лінії фронту.

Третім важливим напрямом Зеленський назвав реформування роботи територіальних центрів комплектування. Він зазначив, що певні рішення щодо справедливішого розподілу особового складу між бойовими підрозділами вже ухвалені, однак процес мобілізації потребує значно ширших змін для балансу між потребами оборони та економіки країни.

Крім того, президент повідомив, що найближчим часом міністр оборони представить оновлений склад керівної команди відомства.