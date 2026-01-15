Спадковий принц Ірану Пахлаві пообіцяв визнати Ізраїль і відмовитися від ядерної програми у разі падіння режиму

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

Звертаючись до союзників у світі, Пахлаві наголосив, що Іран, який асоціюється у світі з «тероризмом, екстремізмом і бідністю», не є справжнім обличчям країни.

«Справжній Іран – це інший Іран. Прекрасний, миролюбний і процвітаючий Іран. Це Іран, який існував до Ісламської Республіки, і це Іран, який відродиться з попелу в день падіння Ісламської Республіки», — підкреслив він.

За словами спадкового принца, після падіння чинного режиму Іран змінить курс у сфері безпеки та зовнішньої політики.

«У сфері безпеки та зовнішньої політики ядерна військова програма Ірану буде припинена. Підтримка терористичних угруповань буде негайно припинена. Вільний Іран буде співпрацювати з регіональними та глобальними партнерами для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, наркотрафіком та екстремістським ісламізмом», — пообіцяв Пахлаві.

У дипломатичній сфері, як зазначив Пахлаві, Іран нормалізує відносини зі Сполученими Штатами та визнає Ізраїль.

«У дипломатії відносини зі Сполученими Штатами будуть нормалізовані, а наша дружба з Америкою та її народом буде відновлена. Держава Ізраїль буде негайно визнана. Ми будемо прагнути розширення Авраамових угод до угод Кіра, що об’єднають вільний Іран, Ізраїль та арабський світ», — наголосив він.