Ціни на пальне на сьогодні: актуальна вартість бензину, дизеля та газу

Станом на 19 січня середня вартість бензину А-95 в Україні становить 59,07 грн за літр. Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на дані фінансового порталу «Мінфін».

У середньому 19 січня пальне на українських АЗС продається за такими цінами:

бензин А-95 преміум — 63,87 грн/л

бензин А-95 — 59,07 грн/л

бензин А-92 — 57,41 грн/л

дизельне пальне — 58,87 грн/л

автомобільний газ — 38,19 грн/л

За інформацією «Мінфіну», бензин А-95 преміум доступний на заправках більшості мереж АЗС у більшості областей України на підконтрольній території. Найнижча середня ціна зафіксована в мережі ZOG у Запорізькій області — 56,00 грн/л, найвища — 66,99 грн/л у мережі Grand Petrol на Київщині. У Луганській області цей вид пального на АЗС відсутній.

Бензин А-95 продається в усіх регіонах, окрім Луганської області. Найдешевше його можна придбати за 50,00 грн/л у мережі ZOG, найдорожче — за 62,99 грн/л у мережах OKKO, WOG та Grand Petrol.

Бензин А-92 також відсутній на АЗС Луганської області. В інших регіонах мінімальна ціна становить 49,00 грн/л у мережі ZOG, максимальна — 59,09 грн/л у мережі KLO на Київщині.

Дизельне пальне доступне майже в усіх мережах АЗС на підконтрольній території України, за винятком Луганської області. Найдешевше дизель продають у мережі «Укр-Петроль» — по 52,50 грн/л, тоді як найвищі ціни, до 62,99 грн/л, зафіксовані в мережах OKKO, WOG і Grand Petrol.

Прогноз цін на пальне у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні підвищилися ставки акцизу на пальне. Якщо у 2025 році акциз на бензин становив 271,7 євро, на дизель — 215,7 євро, а на автогаз — 173 євро, то у 2026 році ці показники зросли відповідно до 300,8 євро, 253,8 євро та 198 євро. Таке підвищення передбачене законом, ухваленим у 2024 році, який має наблизити українську систему оподаткування до європейської. Згідно з документом, зростання акцизів триватиме до 2028 року.

Водночас директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн зазначає, що підвищення податків може не призвести до зростання роздрібних цін на пальне. За його словами, зниження світових цін на нафту та нафтопродукти дозволяє компенсувати збільшення акцизу, особливо в мережах середнього та вищого цінового сегмента. Водночас у дешевших мережах ціна може зрости приблизно на 1,5 грн за літр. Що стосується скрапленого газу, експерт прогнозує можливе подорожчання на 1–1,2 грн/л.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко підрахував, що з січня 2026 року частка ПДВ та акцизу в кінцевій ціні пального становитиме близько 42% для дизеля, 44% — для бензину та 47% — для LPG. За його словами, за ціни 63 грн/л на преміальний бензин А-95 майже 28 грн з кожного літра споживач сплачує у вигляді податків, окрім роздрібної маржі, яка в преміальних мережах у 2025 році була суттєво завищеною.