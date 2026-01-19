Зеленський погодив нового заступника командувача Повітряних сил: заслухано доповідь Федорова

19 січня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова. Під час зустрічі сторони узгодили низку кадрових рішень, зокрема кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за розвиток системи малої протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Погодили кадрові рішення, спрямовані на посилення нашої оборони. Зокрема, визначили кандидатуру заступника командувача Повітряних сил, відповідального за систему малої ППО. Його завдання — змінити підходи до використання перехоплювачів, роботи мобільних вогневих груп та інших підрозділів так, щоб їхня ефективність була стовідсотковою», — зазначив Зеленський.

Окрім цього, президент і міністр оборони обговорили проведення аудиту постачання озброєння та необхідного обладнання для Збройних сил, а також питання технологічного контролю безпосередньо на фронті.

За словами Зеленського, ключовою метою є впровадження інструментів, які дозволять максимально оперативно аналізувати кожен удар противника та кожну бойову операцію українських сил.