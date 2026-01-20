Зеленський щодо справи Тимошенко: не став би проводити паралелі з періодом Януковича

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вбачає подібності між кримінальним переслідуванням Юлії Тимошенко за часів президентства Віктора Януковича та нинішньою справою проти неї.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливі паралелі між теперішнім розслідуванням щодо лідерки партії «Батьківщина» і подіями минулих років, а також про можливий зв’язок із майбутніми виборами, глава держави наголосив, що таких аналогій не проводить.

Пряма мова:

«Чесно кажучи, я б не порівнював це з часами Януковича. Принаймні не пригадую, щоб тоді фігурував пакет із “Нової пошти”. Якщо ж говорити серйозно, я не бачу зв’язку цієї справи з виборами в Україні».

Зеленський також зазначив, що, на його думку, Юлія Тимошенко намагалася впливати на монобільшість, і це, за словами президента, не перший подібний випадок.

Пряма мова:

«Усі хочуть у той чи інший спосіб впливати на монобільшість».

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття Юлії Тимошенко у можливих корупційних діях, зокрема у пропозиції неправомірної вигоди окремим народним депутатам за голосування «за» або «проти» конкретних законопроєктів.

Згодом Тимошенко заявила про обшуки в офісі партії та повністю відкинула всі звинувачення. На оприлюднених НАБУ матеріалах зафіксовано обговорення з невстановленим народним депутатом механізму оплати за голосування у Верховній Раді. Також на відео видно, що під час обшуків було виявлено пакет «Нової пошти» з чотирма пачками доларів США.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень. Станом на ранок 20 січня за неї вже внесли понад третину визначеної суми.