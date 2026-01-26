 
  »

Зеленський оновив склад РНБО: зі списку виключили Малюка

Президент України Володимир Зеленський 26 січня підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, зі складу РНБО вивели колишнього очільника СБУ Василя Малюка.

Відповідні зміни зафіксовані в указі №80.

Документом також передбачено включення до складу РНБО Дениса Шмигаля та Михайла Федорова — як першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики та міністра оборони відповідно.

Окремим пунктом указу зазначено: «Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України В. Малюка».

Указ набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

Январь 26th, 2026 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  