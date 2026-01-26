Карандаши: виды, возможности применения и краткая история появления » Зеленський оновив склад РНБО: зі списку виключили Малюка Президент України Володимир Зеленський 26 січня підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, зі складу РНБО вивели колишнього очільника СБУ Василя Малюка. Відповідні зміни зафіксовані в указі №80. Документом також передбачено включення до складу РНБО Дениса Шмигаля та Михайла Федорова — як першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики та міністра оборони відповідно. Окремим пунктом указу зазначено: «Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України В. Малюка». Указ набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.