Зеленський оновив склад РНБО: зі списку виключили Малюка

Президент України Володимир Зеленський 26 січня підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, зі складу РНБО вивели колишнього очільника СБУ Василя Малюка.
Відповідні зміни зафіксовані в указі №80.
Документом також передбачено включення до складу РНБО Дениса Шмигаля та Михайла Федорова — як першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики та міністра оборони відповідно.
Окремим пунктом указу зазначено: «Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України В. Малюка».
Указ набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.
