Ціни на пальне станом на сьогодні: актуальна вартість бензину, газу та дизеля

Станом на 27 січня середня ціна бензину А-95 в Україні становить 59,71 грн за літр. Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на дані фінансового порталу «Мінфін».

У середньому 26 січня на українських АЗС пальне реалізували за такими цінами:

бензин А-95 преміум — 64,20 грн/л

бензин А-95 — 59,71 грн/л

бензин А-92 — 57,90 грн/л

дизельне пальне — 59,39 грн/л

автогаз — 38,32 грн/л

Де пальне найдешевше та найдорожче

За інформацією «Мінфіну», бензин А-95 преміум доступний на заправках більшості мереж АЗС у підконтрольних Україні регіонах. Найнижчу середню ціну — 57,00 грн/л — пропонує мережа ZOG у Запорізькій області. Найдорожче пальне цього типу продають на АЗС «Автотранс» у Полтавській області — по 68,98 грн/л. У Луганській області А-95 преміум відсутній.

Бензин А-95 можна придбати в усіх регіонах, окрім Луганщини. Найдешевше — 51,00 грн/л у мережі ZOG, найдорожче — 62,99 грн/л у мережах OKKO, WOG, SOCAR та Grand Petrol.

Бензин А-92 також не продається в Луганській області. В інших регіонах мінімальна ціна становить 50,00 грн/л (мережа ZOG), максимальна — 60,98 грн/л («Автотранс»).

Дизельне пальне доступне майже на всіх АЗС у всіх підконтрольних регіонах України, окрім Луганщини. Найнижчу ціну — 53,54 грн/л — зафіксовано в мережі «Укр-Петроль», яка працює у низці західних та центральних областей. Найдорожчий дизель продають по 62,99 грн/л у мережах OKKO, WOG і Grand Petrol.

Прогноз цін на пальне у 2026 році

Із 1 січня 2026 року в Україні зросли ставки акцизного податку на пальне. Якщо у 2025 році акциз на бензин становив 271,7 євро, на дизель — 215,7 євро, на LPG — 173 євро, то у 2026 році ці показники зросли до 300,8, 253,8 та 198 євро відповідно. Таке підвищення передбачене законом, ухваленим у 2024 році, який має поступово наблизити українську систему оподаткування до європейської. Згідно з документом, акцизи зростатимуть щороку до 2028 року.

Водночас директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн зазначає, що підвищення акцизів може не призвести до зростання цін на АЗС. За його словами, зниження світових цін на нафту та нафтопродукти дозволяє компенсувати податкове навантаження, принаймні у мережах середнього та високого цінового сегментів. Водночас у «лоукост»-мережах можливе подорожчання до 1,5 грн/л. Для автогазу, за оцінкою експерта, ціни можуть зрости на 1–1,2 грн/л.

Своєю чергою директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко підрахував, що з січня 2026 року частка ПДВ та акцизу в ціні пального становитиме близько 42% для дизеля, 44% — для бензину та 47% — для LPG.

За його словами, при ціні 63 грн/л за преміальний А-95 майже 28 грн з кожного літра сплачуватимуться до бюджету у вигляді податків. Крім того, він звернув увагу на завищену роздрібну маржу у преміальних мережах, яка у 2025 році в середньому сягала 10–12 грн/л.