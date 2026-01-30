Трамп подав до суду на Службу внутрішніх доходів та Мінфін США

Президент США Дональд Трамп звернувся до федерального суду у Маямі з позовом проти Служби внутрішніх доходів (IRS) та Міністерства фінансів США через те, що в 2019–2020 роках їхні податкові декларації потрапили в пресу.

Про це повідомляє Reuters.

У позові Трамп, його дорослі сини та пов’язана з ними компанія стверджують, що федеральні структури не забезпечили належного захисту документів і допустили їх потрапляння до, як вони вказують, «недобросовісних ЗМІ», маючи на увазі такі видання як The New York Times та ProPublica.

Раніше співробітник IRS Чарльз Літтлджон, який передав журналістам ці декларації, поставав перед судом у 2023–2024 роках, визнав провину і був засуджений до п’яти років ув’язнення.

Хоча Скотт Бессент, міністр фінансів США і виконуючий обов’язки голови IRS, не зазначений у списку відповідачів, Трамп тим не менше вимагає юридичної відповідальності від відповідних виконавчих органів, які наразі очолює він сам як президент.