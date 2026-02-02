Справа Епштейна: останні новини, документи та нові звинувачення

Останні новини у справі Джеффрі Епштейна знову привернули увагу світових медіа. Попри те, що фінансист загинув у 2019 році, розслідування його діяльності, мережі контактів та можливих співучасників тривають і сьогодні.

У цьому матеріалі — повний дайджест подій у справі Епштейна: оприлюднення мільйонів документів, нові свідчення, політичні скандали в США та Європі, а також позиція Міністерства юстиції США щодо можливих нових звинувачень.

Масове розкриття справи: мільйони документів і відео

Ключовою подією стало масштабне оприлюднення документів, повʼязаних із справою Епштейна, у рамках закону Epstein Files Transparency Act, ухваленого Конгресом США у 2025 році. Закон зобов’язує Міністерство юстиції США (DOJ) оприлюднити всі документи, що стосуються розслідування проти Епштейна і його мережі.

30 січня 2026 року DOJ випустило понад 3 мільйони сторінок документів, включаючи приблизно 2 000 відео і 180 000 зображень. Ця публікація стала однією з найбільших в історії американських юридичних архівів. Документи містять електронні листи, кореспонденцію, записи польотів, фінансові дані та іншу інформацію, частково пов’язану з особистим та діловим життям Епштейна та його оточення.

Утім, Міністерство юстиції наполягло, що матеріали, які могли б скомпрометувати імена жертв, медичні дані чи зашкодити слідству, були ретельно вилучені або редаговані перед публікацією.

🔎 Політичні наслідки у Великій Британії та Європі

Реакція на випущені документи була миттєвою і далекосяжною поза межами США.

🇬🇧 Відставка видатного британського політика

Сьогодні лорд Пітер Мандельсон, впливовий політик і колишній посол Великої Британії в США, пішов з лав Лейбористської партії після розкриття звʼязків із Епштейном та фінансових виплат, які згадуються у файлах. За повідомленнями, Епштейн нібито переказував йому близько $75 000 у 2003–2004 роках, зокрема й на користь його партнера.

Після відставки уряд Бориса Джонсона та лідер партії Кір Стармер оголосили про внутрішнє розслідування щодо потенційних порушень та можливих реформ у правилах про публічні посади.

🇳🇴 Скандал у Норвегії

Окрім Британії, нові дані спричинили політичний резонанс і в Норвегії. Там листи з файлів Епштейна поставили під сумнів контакти кількох відомих політиків та громадських діячів, включно із членами королівської сімʼї та бізнес-елітою. Це спричинило дебати про відносини еліт з Епштейном та питання відповідальності перед законом.

👑 Нові свідчення та міжнародні вимоги

У Великій Британії з’явилися нові твердження щодо принца Ендрю, який раніше вже фігурував у цивільному позові Virginia Giuffre v. Prince Andrew. Згідно зі свіжими заявами, інша жінка стверджує, що її було залучено Епштейном для сексуальних контактів у королівській резиденції Royal Lodge, після чого вона нібито була запрошена до Букінгемського палацу.

Ці свідчення зʼявилися після масштабної публікації документів DOJ, і британські політики закликають принца співпрацювати з американськими слідчими.

⚖️ DOJ: чи будуть нові звинувачення?

Представники Міністерства юстиції США висловили, що не бачать підстав для нових кримінальних звинувачень на підставі оприлюднених матеріалів, незважаючи на наявність «тривожних фотографій» та листувань. За словами заступника генерального прокурора Тодда Бланша, багато з документів «не містять достатніх доказів для притягнення до кримінальної відповідальності».

Це рішення викликало критику в медіа та серед правозахисників, які вважають, що часті редагування можуть приховувати ключові факти, а також занепокоєння щодо захисту персональних даних жертв.

📌 Що це все значить

Розповсюдження великої частини файлів у справі Епштейна — це не лише юридична подія, а й політичний виклик на міжнародному рівні:

Це впливає на міжнародну політику та репутацію високопоставлених осіб.

Це стимулює нові розслідування в Європі та США.

Це підсилює дебати про прозорість, правосуддя та відповідальність еліт.

Навіть якщо нові кримінальні справи не будуть відкриті, оприлюднені матеріали продовжують підживлювати суспільний резонанс і політичний тиск у багатьох країнах.

Документи, що нині опубліковані, частина загального масиву файлової системи Epstein files — набору матеріалів (близько 6 млн сторінок), які накопичувалися під час різних розслідувань щодо діяльності Епштейна та його кола. Закон про їхню публікацію був прийнятий у листопаді 2025 року, після чого зʼявилися перші великі витяги, перш ніж у 2026 році сталася наймасштабніша хвиля.