Математичний прогноз курсу біткоїна на 2026 рік — коли найкраще продавати

Прогнозування курсу біткоїна є складним завданням через його високу волатильність та чутливість до зовнішніх факторів. У цій статті розглянуто математичний (статистичний) прогноз ціни біткоїна на 2026 рік, побудований виключно на історичних даних за 2024–2025 роки, без урахування регуляторних змін чи макроекономічних подій.

Дані за попередні роки (2024–2025)

У 2024 році біткоїн продемонстрував різке зростання — річна дохідність склала приблизно +121%. Це був один із найсильніших років за останній час, що частково пояснюється підвищеним інтересом інвесторів та зростанням ліквідності на ринку.

На противагу цьому, 2025 рік завершився спадом близько −6%, що вказує на фазу корекції після потужного зростання. Таким чином, дані за два роки демонструють типову для біткоїна поведінку: швидкі підйоми змінюються періодами зниження або консолідації.

Ціна біткоїна на кінець 2025 року (31 грудня) становила близько 87 500 доларів США, і саме вона використовується як стартова точка для прогнозу на 2026 рік.

Метод прогнозування

Для оцінки можливого руху ціни застосовано модель геометричного броунівського руху (GBM) — стандартний інструмент у фінансовій математиці для моделювання цін активів. Ця модель враховує два ключові параметри:

Середній логарифмічний ріст (дрейф) — обчислений як середнє значення доходностей 2024 та 2025 років.

Волатильність (ризик) — оцінена на основі місячних змін ціни у 2024 році та приведена до річного значення. Для біткоїна вона становить близько 61% на рік, що підтверджує його високоризиковий характер.

Модель дозволяє отримати не одну “точну” ціну, а ймовірнісний діапазон значень.

Результати прогнозу на 2026 рік

За базовим сценарієм медіанна (найімовірніша) ціна біткоїна на кінець 2026 року оцінюється приблизно у 126 000 доларів США. Водночас 80% можливих результатів лежать у широкому діапазоні — від близько 58 000 до 274 000 доларів.

Отриманий прогноз показує не стільки конкретну ціну, скільки масштаб невизначеності, притаманний біткоїну. Навіть при використанні математичних моделей ринок залишається надзвичайно нестабільним, а будь-які оцінки слід розглядати як імовірні сценарії, а не гарантії.

Коли найкраще продавати біткоїн у 2026 році (раціональний підхід)

1. Орієнтація на цикл, а не на одну дату

Історично біткоїн рухається циклами 3–4 роки, де:

1–2 роки — зростання після халвінгу

далі — перегрів і пік

потім — різка корекція

Після халвінгу 2024 року 2025–2026 логічно розглядати як пізню фазу циклу. Це означає:

👉 2026 — рік, коли ризик падіння вже зростає, навіть якщо ціна ще може оновлювати максимуми.

2. Найрозумніша стратегія продажу у 2026

Не “все й одразу”, а поетапно.

Оптимальне вікно:

📌 перша половина 2026 року (Q1–Q2)

Саме в цей період:

часто ще триває інерція росту

але ризик “обвалу після піку” вже високий

3. Продаж від рівнів, а не від дат

З математичного прогнозу:

медіанна ціна ≈ $126k

верхній сценарій: $180k–250k+

Раціональна схема:

🔹 30–40% — продати при досягненні $120k–140k

🔹 ще 30–40% — при $160k–200k

🔹 залишок — або тримати з жорстким стопом, або продати при явних ознаках перегріву

4. Ознаки, що “час виходити” (дуже важливо)

Продавати варто не тоді, коли страшно, а коли:

масово говорять про “$500k–$1M”

у медіа — ейфорія, “останній шанс купити”

ціна росте майже вертикально

різке збільшення обсягів + висока волатильність

📉 Історично саме після цього починалися обвали на 50–80%.

5. Чого НЕ варто робити

❌ Чекати “ідеального максимуму”

❌ Тримати все до кінця циклу

❌ Вірити прогнозам без плану виходу

Короткий висновок

Найкращий момент для продажу в 2026 — не одна дата, а період: