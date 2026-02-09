Уряд Британії заперечив чутки про можливу відставку Кіра Стармера

У канцелярії прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера спростували інформацію про його нібито намір залишити посаду. Речник глави уряду наголосив, що такі повідомлення не відповідають дійсності та з’явилися на тлі резонансного скандалу, пов’язаного з колишнім послом у США Пітером Мендельсоном, якого згадують у справі Джеффрі Епштейна.

На Даунінг-стріт зазначили, що Стармер залишається налаштованим упевнено та оптимістично і не планує припиняти роботу на чолі уряду. За словами його речника, прем’єр і надалі зосереджений на реалізації реформ і змін по всій країні.

Відповідаючи на пряме запитання журналістів щодо можливої відставки, представник прем’єра категорично заперечив таку ймовірність.

Поширенню чуток сприяли кадрові зміни в оточенні Стармера — зокрема, відставка керівника його апарату Моргана Максвіні та директора з урядових комунікацій Тіма Аллана.

Останнім часом позиції прем’єр-міністра опинилися під додатковим тиском через скандал навколо Пітера Мендельсона, який мав контакти з Джеффрі Епштейном — американським фінансистом і сексуальним злочинцем.

Резонанс викликала публікація Міністерством юстиції США матеріалів у справі Епштейна, з яких випливає, що Мендельсон, призначений Стармером послом у США, ймовірно, передавав Епштейну інформацію про чутливі економічні обговорення британського уряду.

Раніше Кір Стармер уже публічно вибачився за це призначення, визнавши, що зв’язки Мендельсона з Епштейном були відомі ще до його висунення на дипломатичну посаду.