«Схеми»: екснардеп Олександр Єфремов, який виїхав до РФ у 2022 році, набув російське громадянство

Колишній очільник парламентської фракції «Партії регіонів» Олександр Єфремов після виїзду з України на початку повномасштабного вторгнення Росії отримав паспорт громадянина РФ. Про це повідомляє проєкт «Схеми» з посиланням на витоки з російських державних баз даних.

Журналісти з’ясували, що документ Єфремову було видано Головним управлінням МВС Російської Федерації 22 грудня 2022 року. Згідно з оприлюдненою інформацією, цей паспорт він використовував, зокрема, для обслуговування банківського рахунку в російському «Сбербанку».

Крім того, за даними «Схем», Єфремов користувався паспортом РФ і під час отримання послуг у мережі фітнес-клубів WorldClass, про витік персональних даних клієнтів яких раніше повідомляли російські медіа.

Також журналісти оприлюднили індивідуальний податковий номер Єфремова, зареєстрований у Федеральній податковій службі Росії.

Раніше, у жовтні 2023 року, «Схеми» повідомляли, що після початку повномасштабної війни Єфремов залишив Україну та переїхав до Москви.

В Україні його підозрюють у скоєнні низки тяжких злочинів. За версією слідства, екснардеп сприяв створенню угруповання «ЛНР», брав участь у захопленні будівель Луганської обласної державної адміністрації та управління СБУ у 2014 році, а також обвинувачується у державній зраді. Кримінальне провадження щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

У 2019 році Єфремов вийшов з-під варти після трьох років утримання в СІЗО Старобільська Луганської області.

В Офісі генерального прокурора у 2026 році повідомили, що матеріали справ, які перебували у провадженні Старобільського суду, не були передані через загрозу життю та здоров’ю під час їх вивезення. Наразі триває пошук додаткових джерел для відновлення втрачених матеріалів у обсязі, необхідному для ухвалення судового рішення.

На запит щодо інформації про отримання Єфремовим громадянства РФ в ОГП зазначили, що відповідні відомості у них відсутні.

У листопаді 2024 року за поданням Служби безпеки України щодо Олександра Єфремова було запроваджено санкції, а також його позбавили державних нагород.